Kind rennt über rote Ampel und wird von Auto erfasst

Ein zehnjähriges Mädchen rennt in Ulm über die Straße. Ein Auto kann noch bremsen, mit einem anderen stößt die Zehnjährige zusammen.

Ein zehnjähriges Mädchen ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Ulm mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei berichtet, dass das Kind über eine rote Ampel gerannt war.

Polizei Ulm: Kind prallt gegen Heck von Auto

Gegen 15.30 Uhr lief die Zehnjährige demnach auf dem Gehweg in der Karl-Schefold-Straße in Richtung Olgastraße. Trotz roter Fußgängerampel rannte das Kind über die Straße. Eine 20-jährige VW Fahrerin konnte noch bremsen und anhalten. Zeitgleich fuhr auf dem linken Fahrstreifen ein 56-Jähriger mit seinem Audi. Das Kind prallte gegen das Heck dieses Fahrzeugs. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam die Zehnjährige in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner. (AZ)

