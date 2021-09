Klimaaktivisten wollen aufs Münster klettern: "Müssen schneller sein als die Polizei"

Plus Klimaaktivisten wollten heimlich aufs Ulmer Münster klettern und ein politisches Banner enthüllen. Jetzt ist das Vorhaben bekannt. Warum sie es trotzdem durchziehen wollen.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten wollen auf das Ulmer Münster steigen und ein CDU-kritisches Banner enthüllen. Das Vorhaben kündigte ein Team aus dem Umfeld des Ravensburger Klimacamps an. Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl ist davon nicht begeistert. Er will rechtliche Möglichkeiten prüfen. Samuel Bosch, einer der Aktivisten, die auf das Münster klettern wollen, äußert sich im Gespräch mit unserer Redaktion zu seiner Sicht der Rechtslage und wie die Aktion jetzt trotzdem stattfinden soll.