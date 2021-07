Klubs und Discos in Ulm dürfen wieder öffnen - aber können und wollen sie auch?

Klubs und Discos in Ulm könnten jetzt wieder öffnen, unter bestimmten Corona-Auflagen. Doch die Betreiber des "Theatro" und von "Frau Berger" äußern sich skeptisch.

Bei Frau Berger ging früher die Post ab. Doch den Klub mit dem heimeligen Namen betritt seit eineinhalb Jahren fast nur noch der Chef persönlich, ab und an. Um die Post abzuholen. "Das ist schon ein ganz seltsames Gefühl, durch diese leeren Räume zu gehen", erzählt Jonas Homburger, der "Frau Berger"-Betreiber. Doch jetzt könnte er eigentlich Hoffnung schöpfen: Der Stadtkreis Ulm liegt seit mehr als fünf Tagen unter der Corona-Inzidenzgrenze von 10. Damit unterschreitet die Stadt die niedrigste Grenze im Regel-Stufenplan, jetzt dürften auch Klubs und Diskotheken als letzte in der langen Reihe öffnen. Freie Bahn für den Neustart ins Nacht- und Partyleben? Nein. Eine Regel scheint alle Öffnungspläne auszubremsen.

Bei Frau Berger ist der Unmut über eine Corona-Regel groß

Seit dem 28. Juni können Klubs in Baden-Württemberg wieder öffnen - für negativ Getestete, Genesene und vollständig Geimpfte, bei einer stabilen Inzidenz unter 10. Aber der Freiraum bleibt begrenzt: "Die Regeln besagen, dass wir pro zehn Quadratmeter Fläche jeweils einen Gast reinlassen dürfen", erklärt Homburger. "Was bei uns aber keinen Sinn macht." Denn er hat diese Rechnung zu Ende gerechnet: 25 bis 30 Leute dürften jetzt in den Räumen von Frau Berger wieder feiern. Doch egal ob Großraumdisco oder kleiner, exklusiver Klub: "Selbst mit 800 Quadratmetern Fläche und 80 Leuten wäre das wirtschaftlich total unrentabel", schätzt Homburger. Was er nicht nachvollziehen könne, seien vor allem die Unterschiede zwischen den Obergrenzen: Bei privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten können sich zum Beispiel auch im Innenbereich wieder mehr als 300 Menschen treffen.

Wann werden die Klubs wieder öffnen?

Wenn er vom langen Klub-Lockdown erzählt, spricht Homburger von einer "bitteren Zeit". Dank Corona-Hilfen sei sein Betrieb einigermaßen über die Runden gekommen. "Wir hatten zudem Glück, dass wir auch noch das Café Fräulein Berger als Standbein haben". Doch jetzt ärgert er sich: "Wenn ich sehe, was abends in der Stadt los ist, zum Beispiel auf der Ulmer Donauwiese, da tummeln sich die Menschen so dicht wie an einem Touristen-Hotspot." Niemand kontrolliere hier den Impfstatus oder Testergebnisse. In normalen Zeiten wären diese Partyszenen schöne Bilder, sagt er. "Aber die Stadt ist voll" - und die Pandemie dauert an.

Nicht alle Regeln, die das Land den Klubs vorgibt, findet Homburger sinnlos. Er sagt, er nehme die Gefahr durch Corona ernst, er sei auch überzeugt vom Nutzen der Tests: "Wirklich jeder sollte sich auf Corona testen lassen, bevor er in den Klub geht, dann sehe ich das Risiko als relativ gering an. Ich bin mir sicher, dass die Leute auch die Testpflicht in Kauf nehmen und mitmachen werden, wenn wir wieder öffnen."

Viktoria Ocker betreibt die "Kulisse" und gemeinsam mit einem anderen Ulmer Gastronomen die Kultkneipe "Trödler". In beiden Etablissements gehörten laute Musik und Tanzen an den Wochenenden vor der Pandemie zwar auch zum Programm, es handelt sich aber dennoch um Bars. Das bedeutet auch: Es gelten für sie nicht die strengen Regeln wie für Klubs und Diskotheken. Doch Ocker fühlt mit ihren Kollegen aus der Klubbranche: "Das ist schon hart. Ich würde eine Diskothek unter diesen Voraussetzungen vermutlich noch nicht öffnen."

Eine grundsätzliche Beschränkung der Besucherzahl gibt es laut der aktuellen baden-württembergischen Corona-Verordnung vom 28. Juni bei einer Inzidenz von unter 10 für Kneipen nicht. Ob das Ulmer Nachtleben jetzt schnell wieder zur Normalität zurückkehrt, ist fraglich. Ocker jedenfalls ist gespannt, wie es dieses Wochenende anläuft.

Das Theatro Ulm wartet noch ab mit der Öffnung

Dass die Testpflicht allein das Nachtleben nicht ausbremsen würde, glaubt auch Mario Schneider. "Die Vorgaben sind gar nicht streng", sagt der Chef des Ulmer Klubs Theatro - nur die Zugangsbeschränkung nach Quadratmeterzahl ist auch aus seiner Sicht der Knackpunkt. 60 Besucher könnten in seinem Klub wieder tanzen, feiern, sich zuprosten, nach aktuellem Stand der Regeln. "Das ist an Unsinnigkeit kaum zu überbieten", findet Schneider. Dabei gehe ist nicht nur um die Existenz der Klubs, um das wirtschaftliche Überleben - sondern auch um den Stimmungspegel. "Ein Klub mit 30 Leuten? Da kann kaum eine Partystimmung aufkommen."

Unterm Dach des Theatro hatten sich im Sommer 2020 kleinere Ulmer Bars und Lokale zusammengetan, zum "Zirkel 854". Wie in einer Markthalle konnten dort die Gäste zwischen den Bars wählen und wechseln. Auch solche Formate könnte sich Schneider eventuell wieder vorstellen. Doch ruft man jetzt im Theatro an, meldet sich eine Stimme vom Band: "Herzlich willkommen bei den Testzentren Ulm/Neu-Ulm." Schneider hat seinen Klub zum Corona-Testzentrum umfunktioniert. Und diese Funktion soll das Theatro laut Schneider vorerst auch behalten. Pandemische Prognosen möchte der Klub-Chef nicht abgeben: "Diese ganze Zeit war ein Wechselbad der Gefühle", sagt er. "Und jetzt breitet sich auch noch die Delta-Variante aus." Wann das Nachtleben wieder wird wie früher, könne niemand vorhersagen. (mit fwo)