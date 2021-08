Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlicher Betrügerin - Opfer kommt aus Ulm

Die Kölner Polizei sucht nach einer Frau, die einem Mann aus Ulm ein gestohlenes Auto verkauft haben soll. Die Ermittler haben nun ein Foto der mutmaßlichen Betrügerin veröffentlicht.

Die Kölner Polizei sucht mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Betrügerin, die einem Mann aus Ulm ein gestohlenes Auto verkauft haben soll. Die Ermittler hoffen so auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau steht im Verdacht, am Samstagnachmittag, 26. September 2020, in Köln-Flittard einen gestohlenen schwarzen Mercedes an einen 24 Jahre alten Mann aus Ulm verkauft zu haben. Das Auto wurde dem 24-jährigen Käufer aber nur zwei Tage später an seiner Wohnanschrift in Ulm gestohlen.

Auch die Ulmer Polizei war in die Ermittlungen eingebunden

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Köln

Auch die Ulmer Polizei war an den Ermittlungen beteiligt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mercedes mit Dublettenkennzeichen und mit einer gefälschten Zulassungsbescheinigung für mehr als 30.000 Euro verkauft worden war. Zudem soll die im Kaufvertrag eingetragene Identifikationsnummer des Fahrzeugs mit der Nummer eines in den Niederlanden gemieteten Fahrzeugs übereinstimmen.

Der 24-Jährige war aus Ulm aufgrund eines Inserats nach Köln gekommen und hatte am vereinbarten Treffpunkt auf der dortigen Eduard-Heis-Straße für das Auto lediglich einen Schlüssel erhalten.

Nun fragen die Ermittler:

Wer kennt diese Frau?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kennt ihren echten Namen?

Das Foto stammt nach Angaben der Ermittler von einem total gefälschten Personalausweis. Dieser soll nach bisherigen Erkenntnissen auch in Monheim am Rhein beim Verkauf eines gestohlenen Autos eingesetzt worden sein.

Hinweise nimmt die Kölner Polizei unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (AZ)