Ulm

06:00 Uhr

Kommt die Surfwelle in den Blaupark? Naturschützer empört: "Das ist Blödsinn"

Am Blaupark in Ulm hinter dem Bauhaus könnte eine künstliche Welle zum Surfen entstehen. Mit Photoshop hat der Verein Ulm Surfing hier ein mögliches Szenario erstellt.

Plus Ein möglicher Standort der künstlichen Surfwelle in Ulm könnte der Blaupark sein. Dagegen regt sich schon jetzt Widerstand. Was sagt die Stadt dazu?

Von Michael Kroha

Das Surfen auf einer künstlichen Welle liegt im Trend. Vorreiter ist die Eisbachwelle in München. In Ulm tat sich vor gut zwei Jahren der Verein "Ulm Surfing" zusammen, um auch in der Münsterstadt eine solche Welle zu realisieren. Mittlerweile hat die Initiative gut 100 Mitglieder. Wie Vereinschef Moritz Reulein kürzlich unserer Redaktion sagte, könnte der Blaupark hinter dem Bauhaus in Ulm-Söflingen einer von drei möglichen Standorte für eine Welle sein. Das halten manche aber schon jetzt für "Blödsinn". Und was sagt die Stadt Ulm dazu?

