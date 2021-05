Ulm

16:30 Uhr

"Kompetenzteam Posing" soll die Raserei in Ulm beenden

Dieses getunte Auto – derart tiefer gelegt, dass keine Hand zwischen Reifen und Kotflügel passt – und zog die Ulmer Polizei im vergangenen Jahr in der neuen Mitte aus dem Verkehr.

Plus Offenbar hatte der Ulmer Gemeinderat Martin Rivoir Erfolg mit seinem Brief an den Innenminister: Ein "Kompetenzteam Posing" soll die Störenfriede lahm legen.

Der Ulmer Stadtrat Martin Rivoir hatte mit der Veröffentlichung seines erst am 19. Mai an Innenminister Thomas Strobl abgeschickten Brief den richtigen Riecher: Bereits einen Tag später verkündet das Ministerium, dass ein "Kompetenzteam Posing“ bei der Polizei Baden-Württemberg eingerichtet werden soll. Rivoir hatte den Behörden Untätigkeit vorgeworfen.

