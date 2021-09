Ulm

"Kraft tanken" im Roxy: Eine Choreografie von Sofia Nappi mit Maskerade und Tanz

Plus "REVA" heißt das Stück, das Sofia Nappi als "Choreographer in Residence" am Ulmer Roxy entwickelt. Mit verblüffenden Masken dreht sich der Tanz um Kraft.

Von Dagmar Hub

Die Verwandlung ist unglaublich: Sofia Nappi, junge, hübsche und bereits mit vielen Preisen ausgezeichnete Choreografin und Tänzerin aus Florenz, schlüpft mit Perücke und Gesichtsmaske in die Rolle einer Seniorin. Tanzpartner Paolo Piancastelli wirkt mit seiner Gesichtsmaske wie ein sorgenzerfurchter alter Herr, der mit dem Rollator geht. "REVA" heißt das Stück, das Nappi als dritte "Choreographer in Residence" des Tanzlabor-Researchlabs im Ulmer Roxy erarbeitet hat. "REVA" wird am 4. Oktober, 20 Uhr, im Roxy uraufgeführt, zusammen mit einem Stück Nappis, das erstmals 2018 in New York präsentiert wurde.

