Kritik an Büroturm-Plänen von Schneider Geiwitz: Das steckt dahinter

Plus Die Neu-Ulmer Großkanzlei Schneider Geiwitz & Partner will ihren Firmensitz nach Ulm verlegen. Erst gab es nur einzelne Zweifel, nun wird die Kritik heftiger. Warum?

16 Stockwerke und rund 63 Meter misst das Hotel Maritim am Ulmer Donauufer, die Glasfassade prägt das Stadtbild. Knapp zwei Kilometer flussaufwärts könnte ein weiteres hohes Gebäude entstehen. Schmaler und nicht ganz so hoch aufragend - sieben Etagen beziehungsweise rund 30 Meter. Doch die Pläne für das Grundstück nahe der Eisenbahnbrücke sind umstritten. Ein Grund dafür liegt Jahre zurück.