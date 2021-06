Ulm

vor 59 Min.

Kritik an Xavier Naidoos Konzert in Wiblingen kocht wieder hoch

Plus Keine Bühne für Verschwörungstheoretiker? Das geplante Konzert von Naidoo in Ulm löst Wirbel aus. Kann eine Extremismusklausel solche Fälle künftig verhindern?

Von Veronika Lintner

Darf man einem Künstler wie Xavier Naidoo eine Bühne bieten? Einem Popstar, der Verschwörungsmythen im Netz aktiv verbreitet - und immer wieder mit antisemitischen Anspielungen auffällt? Die Kritik am Konzert des Popstars, das am 18. Juni 2022 in Kloster Wiblingen stattfinden soll, kocht nun wieder hoch. Der Ulmer Landtagsabgeordnete Martin Rivoir ( SPD) hat sich an den baden-württembergischen Finanzminister gewandt. Er bittet ihn, den Vertrag mit dem stark umstrittenen Popstar aufzulösen. Eine Anti-Extremismus-Klausel in Konzert-Verträgen soll solche Fälle in Zukunft verhindern.

