Kultur für alle Generationen: Kontiki und Vh Ulm starten in den Herbst und Winter

Plus Sie haben sich viel vorgenommen für Herbst und Winter: Ein Blick auf das Kultur-Programm der Ulmer Volkshochschule und der Kulturwerkstatt Kontiki.

Groß und klein vereint: Die Abteilung Kultur an der Ulmer Volkshochschule (Vh) hat sich mit Kontiki, der Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, zusammengeschlossen. Sie bilden seit Kurzem einen gemeinsamen Fachbereich, denn: "Warum sollte man das auch trennen?", findet Vh-Kultur-Leiterin Tanja Nova. Beide Institutionen möchten schließlich Kultur für jedermann bieten, für alle Generationen. Deshalb blickt Nova mit Kontiki-Chefin Natascha Bruns voraus auf ein vielfältiges Programm im Herbst- und Wintersemester 2021/22.