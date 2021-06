Kultursommer in Ulm? Die Stadt kündigt überraschendes Programm an

Kultur erobert neue Orte: Die Stadt Ulm möchte mit einem neuen Konzept und einer Bundesförderung die Kultur "aus dem Corona-Schlaf wecken". Was dahintersteckt.

"Kultursommer 2021" - unter diesem Motto möchte die Stadt Ulm der lokalen Künstlerszene im zweiten Pandemie-Sommer neue Chancen bieten. Mit dem Kulturzentrum Roxy und dem Klub Gleis 44 habe man im Frühjahr ein Konzept erarbeitet und Mittel beantragt, berichtet Iris Mann, Ulms Kulturbürgermeisterin. "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Engagement diesen Sommer nicht nur strukturell, sondern auch mit großen Fördergeldern finanziell ermöglichen können", erklärt Mann in einer Mitteilung. Die Bundesstiftung für Kultur fördert das Projekt "Kultursommer" mit 364.300 Euro. Was bringt die satte Summe für die Künstler - und für den Sommer?

Ulmer Kultursommer: Sechs Wochenenden an acht Off-Locations

Insgesamt beträgt das Projektbudget 450.000 Euro, das - laut Mann - von der Stadt Ulm, Sponsoren und Drittmittelgebern mitfinanziert wird. Auch das Roxy, das Ulmer HfG-Archiv, das Museum Ulm und das Gleis 44 werden zum Programm beitragen. Die Kulturabteilung der Stadt plant dafür sechs Wochenenden und mehr als 20 "größere Veranstaltungskonzepte unterschiedlichen Charakters" an acht verschiedenen Open-Air-Stätten.

Die städtische Projektplanung leitet dabei Samuel Rettig, Gründer des Gleis 44. "Im Liederkranz haben wir letztes Jahr erlebt, welche schönen Effekte es hat, wenn man Kultur an Orte bringt, an denen zuvor noch keine war", sagt er. Das Programm soll alle Sparten und Gruppen ansprechen - Sub-, Breiten- und Hochkultur - und soll am Schwörwochenende Mitte Juli beginnen. Rettig bleibt aber vage in seiner Ankündigung: Er könne und wolle noch nicht zu viel verraten, vieles sei noch in der Planung. "Aber der Ort, an dem wir planen, ist jeder Ulmerin und jedem Ulmer ein Begriff", sagt er. Künstler, Vereine und Kreative seien eingeladen, das Programm mitzugestalten. Anfragen nimmt die Stadt über kultursommer@ulm.de entgegen.

Kulturschaffende machen vielseitiges Rahmenprogramm in Ulm möglich

Das Kulturzentrum Roxy, das HfG-Archiv und das Museum Ulm bieten für sieben Veranstaltungen einen Rahmen. Das Roxy beginnt: Für das Open-Air-Projekt "Balagan!" erarbeitet die Regisseurin Helena Waldmann eine "moderne Pop-up-Choreografie". Ihr Stück wird auf einer fahrenden Bühne auf öffentlichen Plätzen aufgeführt und soll schon Mitte Juli die Ulmer und Ulmerinnen überraschen. Die Tanz- und Volkstheater-Performance begleitet die Hamburger Band "Meute". Außerdem veranstaltet das Roxy bis in den September Lesungen mit Autoren und Kulturwanderungen zu außergewöhnlichen Orten.

Sabine Schwarzenböck, Leiterin der Kulturabteilung, erklärt, sie sei "stolz auf unsere lokale Kulturszene und unsere Akteure, die nach dieser schwierigen Phase mit so viel Elan in den Sommer starten". (AZ, veli)