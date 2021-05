Ulm

12:00 Uhr

Kunst im Parkhaus? Diese Installation soll in Ulm bald unterirdisch leuchten

Plus Das Duo "Anklam Henninger" hat einen Wettbewerb der Stadt Ulm gewonnen. Sie schaffen ein wirbelndes, leuchtendes Kunstwerk für eine neue Parkgarage.

Von Veronika Lintner

Kunst im Straßenverkehr? Findet sich auf Kreisverkehrhügeln, vielleicht auch auf Blühstreifen am Wegrand. Aber an Parkhäuser, diese schummrigen, stickigen Unorte, an denen es ein menschelndes Gehen und Kommen, aber kein Bleiben gibt - an Parkhäuser denkt fast niemand, der Kunst sucht. Doch das sieht das Duo "Anklam Henninger" anders. Die beiden Kreativen aus Berlin haben sich durchgesetzt, in einem Wettbewerb, den die Stadt Ulm ausgelobt hat. Als Gewinner werden die Künstler nun ein Werk installieren, im neuen Parkhaus, das gerade am Ulmer City-Bahnhof entsteht. Der Entwurf "Weiße Zirkel" strahlt Licht ins Dunkel, in die Abwärtsspirale der Tiefgarageneinfahrt - und will dabei dem Gefühl für Tempo, Zeit und Raum ein Schnippchen schlagen.

Themen folgen