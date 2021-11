Ulm

"Kunst turnen" im Museum Ulm: Brunner und Ritz bewegen mit ihren Ideen

Plus Die Macher des Berblinger-Turms kehren zurück nach Ulm: Das Duo Brunner und Ritz blickt mit einer Ausstellung im Museum Ulm auf 30 gemeinsame Jahre zurück.

Von Veronika Lintner

Als die Menschen auf der Straße dieses blinkende, klingende Auto entdecken, es mustern, fotografieren, und dabei die Stirn runzeln - da steht für Johannes Brunner fest: "Wir werden dem Christbaum am Ulmer Rathaus wohl Konkurrenz machen." Denn der Nadelbaum vor dem Rathausbau kann in diesem Advent noch so schön strahlen, wahrscheinlich stiehlt ihm trotzdem dieses Kunstwerk die Schau. Eine Installation auf Rädern hat das Duo "Brunner/Ritz" hier auf eine Bühne aus Kopfsteinpflaster gestellt: Ein mausgrauer Uralt-Mercedes parkt vor dem Museum Ulm - dekoriert mit zig runden Blaulichtern. Zuerst blinken die Signale, dann stimmen die Sirenen ihren Gesang an. Aber: Kein Geheule. Es tönt orgelhaft, dumpfer Klang schwellt an und ab über brummendem Bass. Standkonzert und Hingucker: "So eine Kunst macht man nicht für den Hinterhof", sagt Brunner, und deshalb steht das "Fancy Car", an dem er mit Raimund Ritz schon so lange geschraubt hat, auf diesem Präsentierteller in Ulm. Was dieses Künstler-Duo bewegt? Das erfahren Besucher und Besucherinnen jetzt im Museum Ulm.

