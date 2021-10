Kunstausstellung: Der Ulmer Hocker steht wieder im Rampenlicht

Plus Mit der Ausstellung „Der Ulmer Hocker: Idee – Ikone – Idol“ stellt das HfG-Archiv erstmals einen der bekanntesten Entwürfe in das Zentrum einer Darstellung.

Karger und schlichter geht eigentlich kaum: drei Fichtenholzbretter, durch Fingerzinken miteinander verbunden, durch einen runden Holzstab zusammengehalten, der zugleich zum Tragen des Sitzmöbels dient. Und dennoch multifunktional – als Sitz zu gebrauchen, als Regal verbaubar, als Beistelltischchen oder zum Tragen von Gegenständen nutzbar. So ist der Ulmer Hocker. Das HfG-Archiv widmet der wohl aus der Not geborenen Design-Ikone eine eigene Ausstellung.