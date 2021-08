Laboratorio Danza tanzt "Metamorphosen" vor der Ulmer Stadtbibliothek

Eine Tanzperformance des Laboratorio Danza ist am 4. August auf den Stufen der Glaspyramide, an der Ulmer Stadtbibliothek, zu erleben.

Mit der Choreographie "Metamorphose" von Carmine Romana und den Tänzerinnen Melissa Lucatello und Raphaelle Polidor ist am 4. August um 19.30 Uhr eine Tanzperformance zu Gast auf den Stufen der Glaspyramide, an der Ulmer Stadtbibliothek. Das Tanzensemble hinterfragt dabei Einschränkungen, ganz gleich welcher Art, die den Menschen an seinem Fortkommen hindern oder begrenzen. Begleitet werden die Tänzerinnen mit Live-Musik von Samuel Heinrich.

Tanz-Performance bei "Kultur auf den Stufen" in Ulm

Bei Regen findet die Veranstaltung am Donnerstag, 5. August, statt. Regnet es auch am Donnerstag, entfällt die Vorstellung. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter stadtbibliothek@ulm.de oder 0731/161-4101. Die Anzahl an Besuchern ist begrenzt. (AZ)