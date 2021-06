1,6 Kilo Marihuana: Mutmaßlicher Rauschgifthändler sitzt in U-Haft

Etwa 1,6 Kilo Marihuana und Haschisch beschlagnahmten Polizisten am Dienstag im Raum Laichingen bei einem 23-Jährigen.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelte die Kriminalpolizei gegen den 23-Jährigen. Der Mann steht im Verdacht, mit Marihuana gehandelt zu haben.

Am Dienstag standen die Ermittler mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Haustür. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten etwa 1630 Gramm Marihuana und Haschisch. Weiterhin fanden die Polizisten etwa 4500 Euro vermeintliches Dealergeld und Drogenutensilien. Die Ermittler nahmen ihn vorläufig fest. Am Mittwoch erließ die zuständige Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl. Der 23-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. (AZ)

