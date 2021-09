Busfahren in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm wird teurer

Im Verkehrsverbund Ding steigen nächstes Jahr die Preise für Bus und Bahn. Welche Tickets künftig in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm wie viel kosten.

Im Nahverkehr in der Region werden zum 1. Januar nächsten Jahres die Fahrpreise um durchschnittlich 1,9 Prozent erhöht. Das teilte der Verkehrsverbund Ding mit. Dieser organisiert den öffentlichen Nahverkehr in Ulm, im Landkreis Neu-Ulm, im Landkreis Biberach und im Alb-Donau-Kreis. Hier erfahren Sie im Detail, welche Tickets künftig wie viel kosten. Der Nahverkehrsverbund äußert sich außerdem zu einer möglichen Ansteckungsgefahr durch Corona in Bus und Bahn.

Diese neuen Preise gelten ab 1. Januar 2022 im Raum Ulm/Neu-Ulm

Stadtgebiet Ulm / Neu-Ulm : In Ulm / Neu-Ulm wird der Preis für Einzelfahrscheine um zehn Cent angehoben (Erwachsene bar: 2,50 Euro, Kinder: 1,50 Euro), der Einzelfahrschein für Erwachsene als Handyticket um fünf Cent (2,25 Euro). Tageskarte Single und Tageskarte Gruppe kosten jeweils zehn Cent mehr (4,50 und 8,30 Euro). Die Monatskarte wird um einen Euro teurer und kostet künftig 64 Euro, der Preis für die Abo-Jahreskarte wird um 30 Cent auf 54 Euro angehoben, und die Schüler-Monatskarte um 80 Cent auf 48 Euro.

Damit liege die Anpassung unterhalb der Kostenentwicklung bei den Verkehrsunternehmen sowie unterhalb der derzeitigen allgemeinen Preissteigerungsrate, erklärte der Verkehrsverbund in einer Pressemitteilung. Das sei nur deshalb möglich, weil die Rettungsschirme von Bund und Ländern die finanziellen Einbußen der Verkehrsunternehmen in hohem Maß ausgeglichen hätten. Ding-Geschäftsführer Thomas Mügge sagte: "Für den Ausgleich der finanziellen Schäden, die Corona bei den Verkehrsunternehmen angerichtet hat – wir reden hier von über 15 Prozent Erlösrückgang im Jahr 2020 – sind wir sehr dankbar. Diese Leistungen waren die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Betriebs während mehrerer Shutdown-Phasen, aber auch existenziell für den Fortbestand der Verkehrsunternehmen."

Corona: Geringe Infektionsgefahr in Bus und Bahn

Die Branche hofft nun, dass sie wieder mehr Fahrgäste in Bus und Bahn begrüßen kann, auch wenn manch einer vorübergehend auf andere Verkehrsmittel ausgewichen ist. Zum Thema Corona sagte Mügge, dass man keine Angst vor einer erhöhten Infektionsgefahr in Bus und haben müsse. "Aus zahlreichen Studien wissen wir: Wenn die Corona-Maßnahmen beachtet werden, das heißt, wenn Fahrgäste die geltende Maskenpflicht beachten und das Fahrpersonal für maximale Durchlüftung der Fahrzeuge sorgt, ist der öffentliche Personennahverkehr kein Ort, an dem man sich leicht ansteckt." (AZ)