Unwetter: Starkregen setzt Keller, Straßen und Sportplätze unter Wasser

Nach Unwettern sind im Raum Ulm sowie im Landkreis Neu-Ulm zahlreiche Keller vollgelaufen, Straßen und Sportplätze überschwemmt worden. Die Feuerwehr ist teilweise wieder im Dauereinsatz.