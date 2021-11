Ulm/Landkreis Neu-Ulm

17:30 Uhr

Verschärfte Corona-Regeln: Wird der Landkreis Neu-Ulm jetzt zum Hotspot?

In Baden-Württemberg gilt jetzt die Corona-Warnstufe. Der Kreis Neu-Ulm wird vermutlich als regionaler Hotspot mit noch weiter reichenden Einschränkungen eingestuft.

Plus Baden-Württemberg legte vor, jetzt werden die Corona-Regeln auch in Bayern verschärft. Das hat auch für den Landkreis Neu-Ulm Folgen.

Von Michael Ruddigkeit

In Baden-Württemberg gilt seit Mittwoch die Corona-Warnstufe, was vor allem für Ungeimpfte verschärfte Regeln mit sich bringt. Nun hat die bayerische Staatsregierung beschlossen, auch im Freistaat nachzuziehen. Nicht nur das bestehende System der Corona-Ampel wird verändert. Es soll künftig auch regionale Hotspots geben, in denen die Ampel dann quasi schon auf Rot steht. Der Landkreis Neu-Ulm wird sehr wahrscheinlich dazu gehören. Mit welchen Folgen?

