Unfall bei Ulm: Sieben Verletzte, davon zwei Kinder - Hubschrauber im Einsatz

Plus Bei einem Unfall bei Ulm-Kesselbronn werden sieben Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es bildete sich Stau im Feierabendverkehr.

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der früheren B19 zwischen Ulm und Langenau bei Kesselbronn sind sieben Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es kam zu erheblichen Behinderungen.