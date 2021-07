Ulm/Langenberg

vor 6 Min.

Hochwasser setzt Wieland-Werk in Langenberg außer Gefecht

In der Nacht vom 14. auf 15. Juli wurde das Wieland-Werk in Langenberg von der Überschwemmungskatastrophe in Nordrhein-Westfalen getroffen.

Plus Das Werk nördlich von Wuppertal wird Opfer des Hochwassers. Bis dort wieder gewalzt werden kann, werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in Vöhringen eingesetzt. Spendenaktion läuft.

Von Oliver Helmstädter

In der Nacht vom 14. auf 15. Juli wurde das Wieland-Werk in Langenberg von der Überschwemmungskatastrophe in Nordrhein-Westfalen getroffen. Wie Wieland auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, wurde niemand der Belegschaft verletzt, jedoch sind mindestens 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich stark getroffen: etwa durch Überflutungen von Häusern und Kellern oder die Zerstörung von Autos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen