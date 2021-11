Lastwagen klemmt beim Rückwärtsfahren Smart ein: 22-Jährige wird verletzt

Ein Lastwagenfahrer übersieht den Kleinwagen offenbar, klemmt ihn ein und drückt ihn nach unten. Eine Frau muss verletzt ins Krankenhaus.

Eine 22 Jahre alte Frau ist am Mittwochmorgen von einem Lastwagen in ihrem Smart eingeklemmt worden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Polizei Ulm ermittelt nach Unfall im Donautal

Einem Bericht zufolge fuhr die 22-Jährige gegen 9 Uhr mit ihrem Smart in der Graf-Arco-Straße in Richtung Hans-Lorenser-Straße. Weil vor ihr ein Lastwagenfahrer stoppte, hielt auch die Frau an. Der 56-jährige Lastwagenfahrer stieß mit seinem Iveco unerwartet zurück. Sein Fahrzeug klemmte den Smart ein, drückte ihn nach unten und schob ihn zurück. Eine aufmerksame Zeugin machte den überraschten Mann auf den Unfall aufmerksam. Der fuhr daraufhin wieder nach vorne und schleifte dabei das Auto mit.

Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. An dem Smart entstand Totalschaden. Ein Stapler musste die Fahrzeuge trennen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Smart Roadster auf etwa 7000 Euro. Ein Abschlepper lud das Auto auf. (AZ)