Laura Winters Weg von der Slam-Poetin zur Ulmer Literaturpreisträgerin

Plus Laura Winter hat mit ihren humorvollen Texten den Preis "Junge Ulmer Kunst" gewonnen. Die junge Assistenzärztin verrät, wo sie die besten Einfälle hat.

Die Verleihung des Förderpreises Junge Ulmer Kunst liegt ein paar Tage zurück, die Freude darüber, als Preisträgerin der Sparte Literatur ausgewählt worden zu sein, und das Erlebnis des Abends der Preisverleihung tragen Laura Winter noch immer. Wer eine Kostprobe des Könnens der 28-jährigen Assistenzärztin erleben möchte, hat die Gelegenheit dazu am Donnerstag, 4. November, in der Ulmer Stadtbibliothek. Dort liest Laura Winter um 19.30 Uhr aus ihren Werken.