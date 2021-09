Ulm

Lebensretter in Ulm und Afghanistan: Was Notfallmediziner Matthias Helm erlebt und bewirkt hat

Professor Dr. Matthias Helm, der oberste Notfallmediziner am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, geht in den Ruhestand.

Von Sebastian Mayr

Es ist der 26. August. Am Flughafen von Kabul explodieren mehrere Bomben, Schüsse in die Menge fallen. Ein Notarzt aus dem Ulmer Bundeswehrkrankenhaus versorgt Verletzte. Es ist der 26. August. Der Ulmer Rettungshubschrauber hebt vier Mal ab, unter anderem wegen einer Lungenarterienembolie. An Bord ist ein Notarzt aus dem Ulmer Bwk. Wenn man so will, ist es ein täglicher Spagat, den die Soldatinnen und Soldaten dieses Krankenhauses Tag für Tag leisten. Und so viel auch diskutiert werden mag über die Einsätze der Bundeswehr: Professor Dr. Matthias Helm ist fest überzeugt, dass die Erfahrungen dort zur Sicherheit und zur Gesundheit der Menschen rund um Ulm beitragen.

