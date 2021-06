Ulm

18:00 Uhr

Lehrer wandert von Potsdam nach Ulm für einen guten Zweck

Plus 650 Kilometer lang ist die Route, die sich Lehrer Michael Schuster vorgenommen hat. Mit den eingenommenen Spenden will er Schulen in vier Ländern unterstützen.

Von Quirin Hönig

Die Wanderung von Michael Schuster führt durch fünf Bundesländer: von Potsdam in Brandenburg über Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, Gotha in Thüringen sowie Würzburg und Nördlingen in Bayern nach Ulm in Baden-Württemberg. 650 Kilometer will der Lehrer zurücklegen, um Spenden für Bildungseinrichtungen in Berlin, Guatemala, Laos und Ghana zu sammeln. In den Schulen, an denen er auf dem Weg vorbeikommt, will er kostenfreie Nachhilfe anbieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

