Ulm

vor 17 Min.

Leistungsstärkste E-Tankstelle Deutschlands steht jetzt in Ulm-Söflingen

Plus Bei der Firma HoGaKa in Ulm-Söflingen ging die leistungsstärkste E-Tankstelle Deutschlands in Betrieb. Alle Ladesäulen sollen öffentlich zur Verfügung stehen.

Von Thomas Heckmann

28 Schnellladesäulen für Elektroautos sind am Wochenende in der Magirus-Deutz-Straße in Ulm-Söflingen in Betrieb genommen worden. Thomas Eifert, HoGaKa-Geschäftsführer, einem Fachhändler von Profiküchen-Bedarf, will damit nicht nur die firmeneigenen Fahrzeuge laden. Alle Ladesäulen sollen öffentlich zur Verfügung stehen.

