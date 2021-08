"Les Yeux D'la Tête": Französische Folk- und Popband spielt im Ulmer Roxy

Sinti-Swing, Chanson, Punk oder Jazz, "Les Yeux D’la Tête" bedienen sich verschiedenster Einflüsse. Zu erleben ist die Band am 5. August in Ulm.

Im Soundgarten des Ulmer Roxy tritt am heutigen Donnerstag, 5. August, um 20 Uhr, die Band "Les Yeux D'la Tête" auf. Folk und Pop aus Frankreich präsentieren die fünf Musiker. Sie wollen musikalisch in die Spelunken von Paris entführen, in die Untergrund-Welt der Metro, aber auch auf eine Hochzeit in Osteuropa. Sinti-Swing, Chanson, Punk oder Jazz, "Les Yeux D’la Tête" bedienen sich verschiedenster Einflüsse.

Soundgarten-Programm im Ulmer Roxy

Der Eintritt ist frei, der Soundgarten öffnet um 17 Uhr. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Roxy-Werkhalle vor begrenzter Publikumszahl mit Eintritt statt. Alle aktuellen Informationen unter www.roxy.ulm.de. (AZ)