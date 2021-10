Ulm

Lesung: ein musikalisch-literarischer Denkanstoß im Ulmer Münster

Blick in das Münsterschiff gen Westen: Hier in diesem sakralen Raum fand der Denkanstoß "Warten auf ..." satt, mit Frank Röder und Anne Simmering.

Plus Zum Münstermusikfestival trägt das Theater Ulm eine Lesung bei, die schwere Gedanken in Gang setzt - über den Sinn des Lebens und letzte Fragen.

Von Ralph Manhalter

Sind wir nicht alle Suchende? Wanderer zwischen Realität, Sehnsucht und Traum? Zweifelnde Erdlinge oder kosmische Spaziergänger? Was ist wichtig? Wer entscheidet, was wichtig sein muss? Wer gibt die Normen vor? Die Gesellschaft? Und wenn die Gesellschaft obsolet wird? Gibt es Regeln auch nach dem Tod? Was ist dann noch von Bedeutung? Kann überhaupt noch etwas über Bedeutung verfügen? Diesseitige Begriffe, vielleicht ohne Gültigkeit im Jenseits. "Warten auf ..." - so lauteten der Titel und die Leitlinie des nächtlichen musikalisch-literarischen Denkanstoßes, der im Rahmen des Ulmer Münstermusikfestivals stattfand. Eine Aktion des Theaters Ulm, die sich genau mit diesen Fragen befasst.

