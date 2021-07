"Lilli Langohr" beim Fischerstechen: Ein Kinderbuch erklärt Ulmer Tradition

Plus Die Kinderbuchautorin Kathrin Schulthess lässt die Fledermaus Lilli Langohr in ein neues Abenteuer flattern - beim Ulmer Fischerstechen.

Eigentlich hätte der neue Band der regionalen Kinderbuchserie "Lilli Langohr" zum Ulmer Fischerstechen 2021 erscheinen sollen, doch das Traditionsfest des Ulmer Schiffervereins musste wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden. Zum Juli 2021 kam "Lilli Langohr und das Fischerstechen" der Autorin Kathrin Schulthess trotz der Verschiebung des Fischerstechens selbst auf den Markt: Der fünfte Band der Kinderbuchserie um die Fledermaus vom Ulmer Münster widmet sich der alle vier Jahre begangenen Traditionsveranstaltung des Fischerstechens und erklärt die Tradition kindgerecht.