Linken-Chefin Janine Wissler in Ulm: Corona-Profiteure sollen zahlen

Plus Janine Wissler, Parteichefin von Die Linke, tritt in Ulm energisch, umgänglich und selbstsicher auf. Konkrete Vorschläge bringt sie aber nicht.

Wahlkampfauftakt der Partei Die Linke für die Bundestagswahl am 26. September - und in Ulm gab sich keine geringere als Janine Wissler die Ehre. Die 40-jährige Hessin ist Spitzenkandidatin für die Wahl und zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow Vorsitzende der Partei. Auf dem nördlichen Münsterplatz hatten die regionalen Linken um den Neu-Ulmer Kandidaten Xaver Merk aus Senden und den Kandidaten für Ulm/Alb-Donau, David Rizotto, ein kleines Zeltdach und davor ein paar Stühle und Bänke aufgebaut, die aber zum Teil leer blieben.