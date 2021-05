Ulm

11.05.2021

Liqui-Moly-Chef Ernst Prost: "Wir ersaufen in Aufträgen"

Plus Zweitbeste Umsatzsteigerung der Geschichte: Wie Liqui Moly, die Ölfirma mit Sitz in Ulm, trotz Corona immer wieder neue Rekorde aufstellt.

Von Oliver Helmstädter

Als ein tiefes Loch, das Leben, Gesundheit und Frohsinn verschluckt, aber auch Arbeitsplätze, Existenzen und Firmen vernichtet, beschreibt Ernst Prost, der Chef von Liqui Moly, Corona in einem offenen Brief. Den Optimismus hat er deswegen aber nicht verloren. Denn die Pandemie habe in der Firma eine Art "positive Besessenheit" ausgelöst.

