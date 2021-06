Ulm

vor 34 Min.

Literatur für die ganze Familie: Das bieten die Ulmer Kinderbuchtage

Plus Während die Ulmer Kinderbuchmesse Kibum ausfällt, starten am 11. Juni die Kinderbuchtage für Familien in der Stadt. Wie man teilnehmen kann und was geboten ist.

Von Dagmar Hub

Die seit über zwei Jahrzehnten beliebte Ulmer Kinderbuchmesse Kibum fiel im Dezember 2020 aufgrund der Pandemielage aus, und sie wird auch im Winter 2021 ausfallen. Das steht bereits fest, sagt Gabi Koukol, Bibliothekspädagogin der Ulmer Stadtbibliothek: Das Programm der Kibum wurde immer bereits vor den Sommerferien gedruckt, und die Kinderbuchmesse braucht Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. "Im Moment könnten wir nicht einmal sagen, ob wir die Bücher aus Oldenburg nach Ulm bekämen." Zum Trost junger Buchfans aber gibt es ab dem 11. Juni die "Ulmer Kinderbuchtage für Familien", die sich vor allem an jüngere Bücherfans richten. Das Ausgleichsprogramm für Kinder und Familien soll im Freien - im Freilichtforum der Glaspyramide - stattfinden.

