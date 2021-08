Ulm

01.08.2021

Literaturwoche Donau startet mit Hommage an Erich Mühsam

Plus Anarchie, Frieden, Freiheit, das waren seine Ideale - in der Ulmer Reithalle würdigt Manja Präkels mit der Band "Der singende Tresen" Erich Mühsams Erbe.

Von Veronika Lintner

An anderen Tagen rattern hier Skateboards über Halfpipes und Bretterrampen - heute aber rollt eine Revolution heran in der alten Ulmer Reithalle. Nun gut. Einen politischen Umsturz erlebt das Publikum an diesem Abend nicht. Dafür aber eine singende, klingende Hommage an einen Revolutionär, die sogar in einer andächtigen Geisterbeschwörung mündet: "Wer Zukunft schuf, bleibt unvergessen", singt Manja Präkels - Autorin, Sängerin und Kopf der Band "Der singende Tresen". Es sind Zeilen von Erich Mühsam aus seinem "Requiem", das er noch vor seinem gewaltsamen Tod 1934 verfasst hatte. Wer war Mühsam? Dieser Frage spürte der Auftaktabend der Literaturwoche Donau nach.

