Ulm

vor 20 Min.

"Lost" in Corona - eine Performance über Einsamkeit in der Pandemie

Reiner Feistel (links) und Markus Hottgenroth geben eine Kostprobe der Improvisation "Lost - Auf der Suche nach dem verlorenen Grund" in der Ulmer Messe.

Plus Mit einer Improvisation aus Klang, Licht, Bewegung und Rezitation will das Theater Ulm in einer Messehalle der Verunsicherung durch die Pandemie nachspüren.

Von Quirin Hönig

Lockdown-Gefühle. Alleine in der Einzimmerwohnung, verloren zwischen Quarantäne und Homeoffice, nur Bildschirme oder sich selbst als Gesprächspartner: Mit der Improvisation "Lost - Auf der Suche nach dem verlorenen Grund" setzt sich das Ensemble des Theaters Ulm mit der Verunsicherung und der Einsamkeit der Menschen in der Corona-Pandemie auseinander.

