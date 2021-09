Ulm

vor 38 Min.

Ludwig Merckle investiert 100 Millionen in "Ideenschmiede" auf dem Eselsberg

Plus Es ist wohl die größte Investition in der Ulmer Wissenschaftsstadt seit dem Bau des Daimler-Forschungszentrums. Die Familie Merckle will viele Arbeitsplätze schaffen.

Von Oliver Helmstädter

Es gibt sicher unerfreulichere Zeiten für einen Oberbürgermeister von Ulm als diese Tage im September: Nur wenige Tage nach der Eröffnung des Innovationszentrums von Bosch Rexroth im Science Park, stand am Freitag in Sichtweite der Spatenstich zu einer 100-Millionen-Euro-Investition an. Die Merckle-Unternehmensgruppe baut eine neue Ideenschmiede, die eines Tages bis zu 1500 Menschen einen Arbeitsplatz bieten soll.

