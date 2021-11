Ulm

07:00 Uhr

"Mach ich gleich": Liederabend in Ulm über Träume mit Hindernissen

Margarete Lamprecht fläzte sich in ihren Bühnen-Sessel, legte sich das Nackenkissen um - und ließ musikalisch trotzdem nicht locker, ihre Lieder mit Konzentration und voller Energie zu singen.

Plus Im Stadthaus Ulm bot Margarete Lamprecht einen szenischen Liederabend, über alles, was man im Leben erträumen, erhoffen - und verpassen und verpatzen kann.

Von Veronika Lintner

Das ist schon ein musikalischer Spagat, den sich Margarete Lamprecht ins Konzertprogramm geschrieben hat: Was in aller Welt verbindet einen Hip-Hopper wie Peter Fox mit der Chansonnière Alexandra? Oder die beiden wiederum mit Tango-König Astor Piazzolla? Lamprecht hat da eine Antwort: Lieder dieser Künstler erzählen von Wünschen, die wohl jeder in sich trägt – und dann doch verschiebt, verpatzt, sich abschminkt. „Mach ich gleich“ hieß der Abend, den Lamprecht nun im Stadthaus Ulm präsentierte. Eine Revue der Liedkultur mit Verve und Augenzwinkern.

