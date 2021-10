"Mach ich gleich" – Margarete Lamprecht singt Lieder im Ulmer Stadthaus

Im Ulmer Stadthaus mischt Margarete Lamprecht Szenen mit Musik von Kurt Weill bis Astor Piazzolla, mit Chanson von Alexandra und Pop von Peter Fox.

"Mach ich gleich" – unter diesem Motto gestaltet die Sängerin Margarete Lamprecht am Sonntag, 31. Oktober, einen szenischen Liederabend im Ulmer Stadthaus. "'Ich mach das gleich' – diesen Satz sagt fast jeder, immer wieder. Ich auch", gibt Lamprecht ganz offen zu. "Oft sind es Kleinigkeiten im Leben, die kleinen Hürden, die dann große Pläne verhindern oder weiter verschieben." Und aus dieser Erfahrung hat sie einen musikalisch-szenischen Abend zusammengestellt.

Wenn sich das Leben verzettelt – Liederabend im Ulmer Stadthaus

Lamprecht verspricht Momente der Begeisterung, der Sehnsucht und jene, in denen sich das Leben vollkommen verzettelt. "Die Genres sind dabei sehr unterschiedlich", erklärt sie. Auf dem Programm steht eine Mischung von Kurt Weill bis Astor Piazzolla, mit Chanson von Alexandra, aber auch Popkultur von heute, aus der Feder von Peter Fox oder Faber.

Die Leitfrage des Abends: Was hindert uns an dem Leben, das wir uns vorstellen – falsche Vorstellungen? Das Leben? Wir? Im Herzen der Titelliste steht Kurt Weills Chanson "Youkali" mit der Zeile: Youkali, c′est le pays de nos desirs – Youkali, das ist das Land unserer Wünsche. "Das ist ein Lied, das mich schon seit Jahren begleitet", erklärt Lamprecht. Was folgt sind Lieder, die zwischen Unzulänglichkeit und Triumph schwanken: Pippo Pollinas "Il Nibbio" fügt sich an Piazzollas "Rinascerò", auch Max Raabes "Guten Tag, liebes Glück" macht sich Lamprecht zu eigen.

Ein szenischer Liederabend am 31. Oktober

Markus Braun wird Lamprecht am Bass begleiten, dazu gesellt sich Florian Blau mit Keyboard, Akkordeon und Gitarre, das Schlagwerk bedient Sebastian Kiefer. Die Musiker haben dabei auch kleine szenische Einsätze. Der Abend, den der Ulmer Verein zur interkulturellen Begegnung in Musik und Gesang organisiert, beginnt um 20 Uhr, es gilt die 3G-Regel. (veli)