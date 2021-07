Ulm

vor 33 Min.

Mann betritt fremdes Auto und zeigt Frau sein Geschlechtsteil

Eine Frau legt sich in ihrem VW-Bus in Ulm schlafen. Dann betritt ein Mann den Wagen und berührt die Frau unsittlich. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Die Ulmer Polizei sucht einen Mann, der einer 23-jährigen Frau seinen Penis gezeigt und sie unsittlich berührt haben soll. Passiert ist das nach Angaben der Polizei bereits in der Nacht auf Samstag in Ulm. Dort hatte die junge Frau in ihrem VW-Bus geschlafen - den Wagen hatte sie nicht abgeschlossen.

