Ulm

vor 17 Min.

Mann fährt mit drei Promille nachts durch die Ulmer Innenstadt

Die Ulmer Polizei hat am Freitagmorgen einen volltrunkenen Autofahrer gestoppt.

Im Vollrausch ist in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer in der Neuen Straße in Ulm unterwegs gewesen. Er hatte drei Promille im Blut.

Die Polizei hat am Freitag einen stark betrunkenen Autofahrer in der Ulmer Innenstadt gestoppt. Einer Streife war gegen 2 Uhr ein Auto aufgefallen, das in der Neuen Straße auf der Busspur fuhr. Die Polizisten wollten den Fahrer auf sein falsches Verhalten hinweisen. Deshalb stoppten sie das Auto gleich darauf. Die Ulmer Polizei beendet die gefährliche Fahrt in der Neuen Straße Sofort bemerkten die Polizisten, dass der Autofahrer betrunken war. Das bestätigte ein Alkoholtest: Er zeigte einen Wert von rund drei Promille an. Damit war für den 36-Jährigen die Autofahrt zu Ende. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Jetzt erwartet den Mann eine Strafanzeige. (AZ)

