Mann lässt vor zwei Frauen die Hose herunter

Ein Mann spricht zwei Frauen an und zeigt ihnen seinen nackten Unterkörper. Die Polizei fasst den Exhibitionisten wenig später.

Die Ulmer Polizei hat einen Mann festgenommen, der sich zwei Frauen gegenüber unsittlich entblößt haben soll. Der 28-Jährige hat nach einem Bericht der Polizei auf einem Parkplatz in Ulm-Grimmelfingen zwei Frauen angesprochen und ihnen seinen entblößten Unterkörper gezeigt.

Passiert ist das nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag. Nachdem die Frauen, die 23 und 45 Jahre alt sind, deutliche und laute Worte an den Mann richteten, ergriff dieser die Flucht. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später noch in der Nähe des Parkplatzes festnehmen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (AZ)