Mann missbraucht Kinder mehr als hundert Mal: Bewährungsstrafe

Plus Zuerst war von mehr als 400 Taten die Rede gewesen, doch nicht alle lassen sich beweisen. Ums Gefängnis kommt der Mann, der vier Mädchen missbraucht hat, herum.

Von Sebastian Mayr

Die junge Frau mit dem blonden Zopf gehört zu den Opfern, an denen sich ein heute 45 Jahre alter Mann viele Male sexuell vergangen hat. Saal 319 im Dachgeschoss des Ulmer Landgerichts, wo an diesem Freitagvormittag das Urteil gegen ihn verkündet wird, ist voll. So voll, dass für die junge Frau nur noch ein Sitzplatz bleibt: Gegenüber ihres Peinigers. Sie kann dem Mann ins Gesicht sehen. Wegen zwei schwerer und 129 minder schwerer Fälle ist der heute 45 Jahre alte Mann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm beinahe viermal so viele Taten vorgeworfen.

