Ulm

11:11 Uhr

Mann randaliert am Ulmer Hauptbahnhof und beißt Polizist in den Fuß

Ein junger Mann hat Samstagnacht am Bahnhofsvorplatz in Ulm randaliert. Als die Polizei ihn auf die Wache mitnahm, attackierte er die Beamten.

Kurz vor Mitternacht ist am Samstagabend am Bahnhofsvorplatz in Ulm ein Streit zwischen einem 25-Jährigen und weiteren Personen eskaliert. Ein 21-Jähriger wollte schlichten. Dies brachte den 25-Jährigen laut Polizei derart in Rage, dass er auf ihn mit einer abgebrochenen Bierflasche losging und ihm die Jacke zerschnitt. Glücklicher Weise wurde der Angegriffene dabei nicht verletzt. Nur der Randalierer selber schnitt sich leicht an der Hand. Ulmer Polizei bringt den Aggressor in die Zelle Weitere Passanten schafften es, den Aggressor festzuhalten, bis Beamte der Bundespolizei eintrafen. Nach den ersten Maßnahmen beim Bundespolizeirevier sollte der Mann zum Polizeirevier Ulm-Mitte gebracht werden. Auf dem Weg dorthin trat er zunächst im Streifenwagen gegen die Innenverkleidung und versuchte, die Polizisten zu treffen. Zudem kündigte der Beschuldigte an, einen Beamten umzubringen. Dem noch nicht genug, biss er auf dem Weg zur Gewahrsamszelle einem Polizisten in den Fuß und verletzte ihn leicht. Einen weiteren Beamten versuchte er ebenfalls zu beißen. Der 25-Jährige musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens die Nacht über in der Zelle verbringen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)

