Mann randaliert in Ulmer Gaststätte: Stühle fliegen, Inventar geht kaputt

In einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt randaliert ein Mann. Er soll laut Polizei mehrere Stühle geworfen und das Inventar beschädigt haben.

Ein Mann hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Keltergasse in Ulm randaliert. Laut Polizei soll der 44-Jährige mehrere Stühle geworfen und das Inventar beschädigt haben. Er kam in polizeilichen Gewahrsam.

Mann randaliert in Ulm und geht auf Polizisten los

Gegen 18.45 Uhr habe der 44-Jährige in der Gaststätte randaliert. Danach sei er geflüchtet. Wenige Minuten später kehrte er aber wieder zurück. Die Polizisten wollten dem Mann, nachdem seine Identität geklärt war, einen Platzverweis aussprechen. Jedoch sei er dann auf die Beamten losgegangen.

Bei dem anschließenden Gerangel legten die Polizisten dem 44-Jährigen Handschließen an und brachten den Betrunkenen auf ein Polizeirevier. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung musste er die folgende Nacht in einer Zelle bei der Polizei verbringen. (AZ)