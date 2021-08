Mann will Schulden mit Gewalt eintreiben

Rabiat treibt ein Mann Schulden bei einem Jugendlichen ein. Die Polizei wertet das als schweren Raub.

Mit Gewalt hat ein Mann versucht, am Freitagmittag Schulden bei einem 16-Jährigen einzutreiben. Um zu seinem Geld zu kommen, forderte er von dem Jugendlichen die Jacke, doch der Jüngere wollte sie nicht rausrücken. Da packte der Ältere seinen Schuldner, bei dem Gerangel gingen beide zu Boden. Es gelang dem Mann, das Kleidungsstück samt Inhalt im Wert von mehreren Hundert Euro gewaltsam an sich zu nehmen und zu flüchten. Die Polizei leitete die Fahndung ein. Er wurde von zwei Streifenbesatzungen in seiner Unterkunft festgenommen. Die geraubten Gegenstände fanden sich in der Wohnung. Als er dem Jugendlichen die Jacke entriss, führte er ein Messer bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen und am Samstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kripo Ulm ermittelt jetzt wegen schweren Raubes. (AZ)

