Mann zieht Maske herunter und amtet Frau direkt ins Gesicht: Jetzt ermittelt die Polizei

Die Frau habe den Mann zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass seine Maske nicht richtig sitzen würde. Daraufhin soll der Mann ihr direkt ins Gesicht geatmet haben.

Nach einem Vorfall am Donnerstagmittag gegen 14.20 Uhr in einem Regionalzug auf der Fahrt von Ulm-Söflingen in Richtung Ulm-Hauptbahnhof ermittelt nun die Bundespolizei.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Reisende den Unbekannten zunächst auf seine offenbar nicht korrekt sitzende Maske hingewiesen haben. Der Mann habe sich daraufhin direkt vor die 40-Jährige gestellt, seine Maske heruntergezogen und anschließend mehrmals tief ein- und ausgeatmet.

Hierbei soll er wohl auch direkt in das Gesicht der Reisenden geatmet haben. Die Frau entfernte sich anschließend von dem Mann und informierte einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn darüber.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei zu melden. (AZ)