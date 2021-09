Ulm

11:00 Uhr

"Medienschmiede": Neue Kreativ-Werkstätte in der Ulmer Altstadt eröffnet

Plus Hier wird nicht Eisen geschmiedet - sondern die nächste, kreative Idee. Der Ulmer Aktionskünstler Wolfgang Moll eröffnet ein Studio für Kunst und Bildung.

Von Veronika Lintner

Es gibt diese Theorie, die immer dann herhalten muss, wenn Kleines doch am Ende Großes bewirkt. Die Theorie vom "Schmetterlingseffekt" behauptet, dass schon ein einziger Flügelschlag eines Falters genügt, um einen Orkan auszulösen. Ein sachtes, unsichtbares Luftwirbelchen, das immer weiter wandert, dabei wächst und wächst, Winde mitreißt, sich auftürmt. Nun gut, ganz so dramatisch war es nicht. Aber eine kurze Begegnung mit einem Falter brachte tatsächlich die Wende in Wolfgang Molls Leben. Am Tag der totalen Sonnenfinsternis, 1999, guckte der Ulmer wie Millionen mit UV-Schutzbrille direkt in die Sonne. Stille brach herein über die guckende Welt - Mensch, Tier, Welt lautlos. Doch exakt, als der erste Lichtstrahl wieder um die Kante des Mondes auf die Erde fiel, da sei ein Schmetterling vor seiner Nase vorbeigetanzt, erinnert sich Moll. In dieser Sekunde habe er gewusst: Sein Job in der Werbebranche? Ist nicht die Erfüllung. Er muss ihn aufgeben, um ganz neu zu beginnen. Heute steht Moll als Künstler in seinem neusten Spielraum, einem Lernort und Studio. In seiner Ulmer "Medienschmiede".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen