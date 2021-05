Ulm

19:30 Uhr

"Menschenrechte betreten" - was hintert der Aktion am Münsterplatz steckt

Plus Am Ulmer Münsterplatz haben zwei Künstlerinnen die Menschenrechtserklärung ausgerollt - was dahintersteckt und wie die Ulmer darauf reagieren.

Von Veronika Lintner

Auf dem leeren, freien, noch menschenblanken Münsterplatz, an einem wolkenvergrauten Vormittag, betreten zwei Frauen die Szene. Weiße Kittel, schwarze Hosen, so rollen sie gemeinsam ein Banner auf dem Boden aus. Einmütig, im Takt: zwei Schritte vor, links, rechts, dann gehen sie in die Knie und lassen das breite Band ein Stück weiterrollen. Ein Text entfaltet sich auf diesem Banner, Wort für Wort – und er hat Gewicht: Es sind die Artikel der Menschenrechtserklärung. „Das fühlte sich gerade sehr ehrwürdig an, würdevoll“, sagt die Künstlerin Heike Sauer, als sie satte 75 Meter Menschenrecht ausgerollt hat. Hier sind sie zu lesen – 30 Artikel, von der UN 1948 ratifiziert, als Grundgesetz für das Miteinander aller Menschen. Und so liegt dieser Ehrenkodex in voller Länge ausgedruckt auf dem Boden. „Menschenrechte betreten“ heißt diese Aktion. Andrea Tiebel-Quast, Leiterin und Schöpferin des Projekts, erklärt: „Der Gedanke ist, Bürger und Bürgerinnen in einer Achtsamkeitsübung mit dem eigenen Betreten der Menschenrechte zu konfrontieren.“ Die Künstlerin will für das Menschenrecht wachrütteln – und für die Menschenpflichten, die dazugehören.

