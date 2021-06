Vier Verletzte nach Lkw-Unfall auf A8 bei Merklingen: Stau wegen Vollsperrung

Ein Lkw kracht auf der A8 bei Merklingen in ein Stauende und schiebt mehrere Fahrzeuge aufeinander. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Auf der A8 bei Merklingen ist am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall passiert. Ein Lkw schob nach Polizeiangaben mehrere Fahrzeug aufeinander.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Verkehr in Richtung Stuttgart staute sich zu dieser Zeit, weil bei Hohenstadt ein Lastwagen liegen geblieben war. Kurz vor der Ausfahrt Merklingen konnte ein 32-Jähriger seinen Muldenkipper nicht mehr anhalten. Er fuhr auf die Autos vor ihm und schob sie aufeinander.

Fünf Fahrzeuge werden bei dem Unfall auf der A8 beschädigt

Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden durch den Lastwagen beschädigt. In den Autos erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst untersuchte die Verletzten, musste aber niemanden mitnehmen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Der 32-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass die Bremsen am Laster nicht funktioniert hätten. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass der Kipper begutachtet wird.

Durch den Unfall entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 100.000 Euro schätzt. Die A8 war nach dem Unfall für fast eine Stunde voll gesperrt. Danach war bis zur Bergung der Fahrzeuge zumindest ein Fahrstreifen frei. Der Verkehr staute sich vor der Unfallstelle auf mehrere Kilometer. (AZ)

