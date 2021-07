"Michael Wikipedia" verlässt den Ulmer Gemeinderat

Plus Der Ulmer Landtagsabgeordnete Joukov-Schwelling gibt sein Mandat im Gemeinderat an Julia Drozd ab. Damit verabschiedet sich ein prägender Mann.

Viele scheidende Stadträtinnen und Stadträte haben zum Abschied einen Zinnteller bekommen. Die aber seien jetzt aus, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch. Michael Joukov-Schwelling bekommt als Erinnerung deshalb eine Radierung, die das Ulmer Rathaus zeigt. Der Grünen-Politiker war in den Sitzungssälen dort eine prägende Figur.