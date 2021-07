Millionenschaden: Lagerhalle auf Pferdehof in Unterweiler brennt aus

Plus Eine Lagerhalle auf einem Pferdehof bei Ulm-Unterweiler geht in Flammen auf. Die Feuerwehr ist mit knapp 100 Kräften im Einsatz. Der Schaden ist enorm.

Eine Lagerhalle auf einem Pferdehof bei Ulm-Unterweiler ist am frühen Mittwochmorgen komplett ausgebrannt. Dabei ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von gut einer Million Euro entstanden. Laute Knalle waren zu hören. Die Feuerwehr musste Löschwasser zum Einsatzort bringen.